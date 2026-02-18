¿Se casaron por conveniencia? Jorge Luis Pila revela detalles de su fugaz matrimonio con Anette Michel

Después de 25 años de haber dejado el país, Jorge Luis Pila regresó y habló por primera vez sobre uno de los episodios más comentados de su vida personal: su breve matrimonio con Anette Michel. En su momento se especuló que el actor habría utilizado su relación con la actriz y conductora para abrirse camino en la televisión mexicana y, posteriormente, mudarse a Miami. ¿Realmente fue así? Esto reveló Jorge Luis Pila.