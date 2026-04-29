Venga La Alegría | Programa 29 de abril 2026 Parte 2 | Aliens, corazones rotos y los mejores juegos
Tuvimos un final cardiaco en el Sin Palabras y los equipos armaron tremenda polémica por un punto que definió todo. Esto es lo que se sabe sobre los videos virales de OVNIS y supuestos extraterrestres.
El día de hoy nos visitó en el foro de Venga La Alegría Camila Jaber, la mexicana que rompió récord en apnea y además participó en una película de Tim Burton como sirena. En el Club de los Corazones Rotos, las conductoras hablaron sobre cómo fue su niñez y que volverían a repetir, hecho que las llenó de emociones a flor de piel.