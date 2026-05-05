Venga La Alegría | Programa 5 de mayo 2026 Parte 1 | Último adiós a Eduardo Lamazón, comentarista de La Casa del Boxeo de TV Azteca
Despedimos a nuestro querido Eduardo Lamazón con un mensaje de profundo amor y solidaridad para su familia, Descanse en Paz.
Disfruta de una mañana llena de diversión, noticias, sazón de la alegría y mucho más... El desgarrador mensaje de Maribel Guardia al que fuera el cumpleaños número 31 de su hijo Julián Figueroa. Aprende a hacer espagueti al limón una receta deliciosa para disfrutar cualquier día de la semana. En Ponte Bonita, aprendimos sobre la función de la maderoterapia y nos dieron una muestra en vivo.