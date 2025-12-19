¿Quién ocupará el lugar de Pato Borghetti como Juez en el Sin Palabras tras su salida de Venga La Alegría? Esto es lo que se sabe:

Como sabrás, este viernes fue la última vez (¿O no?) que nuestro querido Pato Borghetti estuvo en la conducción de Venga La Alegría, donde día tras día nos alegró las mañanas con su carisma, volviéndose uno de los conductores más queridos de todo México y aunque estamos con el corazón en la mano, también estamos muy felices por él.

Además de extrañar su persona en Venga La Alegría, se nos va una de las figuras más queridas de “El Sin Palabras”, el divertido juego que nos hace enfrentarnos, donde el Equipo del Pueblo contra el Equipo Favorito “se dan con todo”, por lo que ahora necesitamos un nuevo juez.

¿Quién será el nuevo juez de “El Sin Palabras” de Venga la Alegría?

Si bien, por ahora no hay ningún candidato directo… ¿Quién te gustaría para nuevo juez? Por un lado podría ser Sergio Sepúlveda… Luz Elena, Kristal Silva o qué tal el Capi Pérez?, para ser honestos, todas las figuras suenan emocionantes y también nos hace pensar en un reacomodo de Equipos.

El Sin Palabras nunca será igual sin Pato Borghetti, aunque la idea de ir hacia una nueva manera de jugar también resulta emocionante y Venga la Alegría se ha caracterizado por siempre consentir a su público, por lo que cualquier cosa podría suceder.

¿Por qué se fue Pato Borghetti de Venga La Alegría?

Hace poco más de un mes, el presentador de 51 compartió en vivo que pondría fin a este gran ciclo en nuestra familia de Venga La Alegría, pues le entusiasma formar parte de otros proyectos dentro de Azteca, por lo que por ahora no sabemos de qué se tratará esta nueva etapa, aunque sí estamos seguros de que imprimirá su gran talento y personalidad en sus nuevos planes.

Desde el 2017 Pato se ha encargado de regalarnos grandes momentos por las mañanas, por lo que sus nuevos proyectos nos llenan de emoción, pues por ahora podemos decir que su misión "está cumplida".