ÚLTIMA HORA: Pato Borghetti anuncia salida de Venga La Alegría

Este lunes nos esteramos de que nuestro querido Pato Borghetti estará despidiéndose de la familia de Venga La Alegría, poniendo fin a un ciclo que ha durado cerca de 9 años y dejando un gran vacío dentro de nuestro programa y aunque estamos felices por sus nuevos proyectos, no podemos evitar sentir nostalgia pues Patricio se ha ganado el corazón de todos nosotros día con día.

Pato anunció que este viernes 19 será su último programa, con lo que podemos decir que estos serán nuestros últimos desayunos juntos y es que tras casi una década compartiendo las mañanas, no podemos negar que se siente como una noticia triste.

¿Por qué salió Pato Borghetti de Venga La Alegría?

El presentador de 51 años hizo una breve referencia a que pondría fin a este gran ciclo con grandes motivos, pues le ilusiona formar parte de otros proyectos dentro de casa, por lo que de momento no se sabe a ciencia cierta de qué se tratará esta nueva etapa, aunque sí podemos asegurar que Patricio dará todo de sí como lo hizo en Venga La Alegría cada mañana desde el 2017.

De manera inesperada, Patricio pidió hacer en el programa de este lunes 24 de noviembre cerca de las 12:30, con lo que que él describió "un día difícil", a lo que dijo lo siguiente frente a sus compañeros:

"Es un día agridulce, no quiero que sea triste porque se viene un cambio importante, el día 19 de diciembre será mi último programa en Venga La Alegría, por lo menos de esta etapa y quería contárselos porque es una decisión complicada pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permitiría estar en Venga La Alegría con ustedes".

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Pato Borghetti tras anunciar su salida de Venga La Alegría?

El presentador y también actor en primera instancia dejó entrever de manera breve que se vienen algunos proyectos nuevos y que le hacen mucha ilusión y en seguida le agradeció a su público y a su equipo de trabajo y recordó lo que ha sido su paso por TV Azteca, de quien no se despidió, pues aseguró que únicamente se despide del programa matutino pero que tiene proyectos en casa para este 2026.

¡Estamos en shock! Nuestro querido @patoborghetti anunció que el 19 de diciembre será su última participación en #VLA. 🥺💔📺 #VLA pic.twitter.com/bmuLmB7geU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 24, 2025

"Es difícil dejar uno de los mejores trabajos del mundo, he sido muy feliz aquí. He pasado tantas cosas, alegrías, tristezas, momentos difíciles pero poder compartir con ustedes (el público) y cada uno de los conductores que me tocó en estos 9 años".