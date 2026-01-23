inklusion logo Sitio accesible
¡No ocultó la emoción! Así reaccionó Angelique Boyer al reencuentro de Anahí y Poncho Herrera

Angelique Boyer se emocionó con el reencuentro de Anahí y Poncho Herrera, el video que encendió las redes sociales y desató la nostalgia RBD después de 22 años.

Venga La Alegría

Como millones de fans, Angelique Boyer también se emocionó con el reencuentro de Anahí y Poncho Herrera, el video que encendió las redes sociales y desató la nostalgia RBD después de 22 años. Por otro lado, Angelique reaccionó a la falsa nominación de Eiza González y le envió un mensaje.

