¿Dieron con el ‘coqueto’? Silverio Rocchi y Arturo Carmona rompen el silencio sobre la polémica con Cristián de la Fuente y sus parejas
Silverio Rocchi estalló contra Cristián de la Fuente luego de que circulara la versión de que el actor chileno habría estado buscando a su novia y también a la de Arturo Carmona.
Silverio Rocchi estalló contra Cristián de la Fuente luego de que circulara la versión de que el actor chileno habría estado buscando a su novia y también a la de Arturo Carmona, quien desmintió algunos rumores; Julio Camejo no dejó de reaccionar a la polémica.