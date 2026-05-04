Todo lo que debes saber del SISMO de hoy 4 de mayo; NO sonó la alerta sísmica por esta razón
Sergio Sepúlveda nos explica con Peras y Manzanas qué es lo que sucedió esta mañana en torno al temblor y la falla de las alertas sísmicas en varias partes de la Ciudad de México.
La mañana de este 4 de mayo se registró un sismo a las 9:19 am con una magnitud de 5.6 grados. El temblor fue perceptible en Oaxaca y en la Ciudad de México y resalta que la plataforma NO sonó porque se encuentra en mantenimiento.