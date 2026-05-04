Ellos serán los maestros de MasterChef 24/7 ¡Conoce de su función dentro de la cocina más famosa de México!
El fenómeno culinario más importante regresa a México con el nuevo formato 24/7 y en está ocasión habrá maestros de primera, conoce más de Lili Cuéllar y Diego Niño.
Estamos a pocos días del gran estreno de MasterChef 24/7 y este lunes conocimos a los increíbles maestros que formarán a los participantes del reality. Conoce más de su profesión, pues ellos son de los mejores chefs de todo México.