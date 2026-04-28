Venga La Alegría | Programa 28 de abril 2026 Parte 1 | Noticias de famosos, manualidades, especialistas en salud y consejos de belleza

¿Sabías que en esta temporada de calor los casos por tifoidea salmonelosis aumentan? Especialistas en el tema visitaron el foro de Venga La Alegría y nos resolvieron todas nuestras dudas sobre esta enfermedad. Revive la pasarela de disfraces para los más pequeños de la casa, ideales para festejar el Día del Niño. José Ron da sus primeras declaraciones sobre la noticia de su ruptura sentimental con Lizy Martínez.