José Emilio reacciona a la supuesta crisis de matrimonio de Ana Bárbara: “El tiempo me ha dado la razón”
Tiempo atrás, José Emilio había hablado ante los medios de comunicación sobre su pensar acerca de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, asegurando que no es un buen hombre.
José Emilio creció al lado de Ana Bárbara, quien fungió como madre para él después de la pérdida de Mariana Levy; sin embargo, se distanciaron por un intenso problema familiar. Emilio confiesa tener la razón sobre lo que siempre ha pensado de Ángel.