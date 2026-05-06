Wendy sobrevivió a un intento de feminicidio y tiene secuelas hasta en las cuerdas vocales

El día de hoy en ‘Una Historia que Contar’, Wendy nos cuenta sobre su terrible experiencia al ser sobreviviente de intento de feminicidio, nos habla de las secuelas emocionales y físicas que padece actualmente, además de las amenazas que ha recibido por parte del agresor y su familia. Wendy busca y exige justicia para que su agresor pague una condena justa.