“El público cómo te hace te destruye” Emiliano Aguilar opina sobre la baja venta de boletos de su papá, Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar revela que ya habló con su prima Majo Aguilar y acepta que no es prudente hacer actualmente una colaboración debido a la polémica entre la dinastía.
El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, reaccionó ante la baja venta de boletos y conciertos cancelados del patriarca de la dinastía, comentó que es el público quien toma las decisiones. El cantante también habló de Majo Aguilar, dejando en claro que actualmente no pueden tener una colaboración, pero no descarta que más adelante se pueda dar.