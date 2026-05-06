“El público cómo te hace te destruye” Emiliano Aguilar opina sobre la baja venta de boletos de su papá, Pepe Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, reaccionó ante la baja venta de boletos y conciertos cancelados del patriarca de la dinastía, comentó que es el público quien toma las decisiones. El cantante también habló de Majo Aguilar, dejando en claro que actualmente no pueden tener una colaboración, pero no descarta que más adelante se pueda dar.