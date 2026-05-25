Christian Nodal se presentó en Guadalajara sin la presencia de sus padres

Christian Nodal se presentó con rotundo éxito en Guadalajara, sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de sus padres Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez lo que estarpia confirmando un distanciamiento en la familia. A la presentación acudió su esposa Ángela Aguilar, su abogado César Muñoz y la hija del Canelo Álvarez.