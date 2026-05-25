Pedro Sola y creadores de contenido vivieron momentos de terror: El parabrisas del avión en el que viajaban se rompió

Pedro Sola y varios creadores de contenido que planeaban viajar a Corea vivieron momentos de angustia luego de que se reportara que el avión donde se encontraban sufrió severos daños como el rompimiento del parabrisas, ante este incidente toda la tripulación tuvo que regresar al Aeropuerto de la Ciudad de México, sin embargo, varios decidieron ya no continuar con el viaje, tal como lo hizo Pedro Sola.