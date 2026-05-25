Ventaneando | Programa completo 25 de mayo de 2026

Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante de hoy y mira el programa completo de este lunes 25 de mayo. Tenemos exclusivas de sobre las fallas en el viaje de Pedro Sola e influencers a Corea, las declaraciones de Maribel Guardia y la custodia de su nieto José Julián y la reacción de los conductores a la eliminaci´pn de Javier “LA Chuleta Metalera” participante de MasterChef 24/7.