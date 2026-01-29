Conoce el balneario que puedes visitar en Hidalgo, rodeado de agua cristalina, grutas y bosque

Si sueles ser una persona que constantemente está en busca de aventura, esta recomendación es ideal para ti, pues si también tienes el gusto por estar conociendo algunos lugares escondidos que son perfectos para pasar un rato agradable con la familia, aquí te contaremos de un balneario que se está robando las miradas en redes sociales.

Nos referimos a un balneario que puedes encontrar en Hidalgo, ya que tiene aguas cristalinas, grutas, cabañas y un mirador espectacular, donde vas a poder pasar un momento muy agradable con tu familia, lejos del ruido de la ciudad, su nombre es Parque Ecoturistico La Joya.

¿Qué se puede encontrar en este balneario?

En este lugar se puede disfrutar no solo de un momento agradable con amigos y familiares, también es ideal para las personas que buscan tiempo de relajación y diversión. Además, su ubicación lo convierten en una tremenda sorpresa, pues está en medio del bosque de la Sierra Gorda de Hidalgo, situación que lo hace muy especial.

Si deseas visitarlo, debes de saber que cuenta con albercas, pozas, aguas termales un plan ideal para disfrutarlo con quien más quieras, incluso en solitario para poder estar alejado de todo por un buen rato. Pues cuenta con fogata y zona para acampar o ya si se requiere más comodidad, cuenta con la opción de cabañas para tener un poco más de privacidad.

Cabe destacar que este lugar es muy poco conocido, por tal razón se convierte en el destino ideal para disfrutar un fin de semana, más cuando se busca un sitio que no se encuentre lleno o saturado los días de descanso.

El parque acuático La Joya se encuentra en la localidad de Chalahuite del municipio de Pisaflores en el estado de Hidalgo. Este balneario escondido en el bosque de Hidalgo está abierto todos los días en un horario de 10:00 am a 8:00 pm.

