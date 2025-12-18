Estas son las carreteras más PELIGROSAS para viajar durante Navidad 2025, según la IA

La llegada de la Navidad trae consigo la posibilidad de que distintas familias salgan de su zona de confort y pasen sus vacaciones en distintos estados de la República, lo cual sugiere un largo viaje en automóvil. Si tú formas parte de este hecho, no está de más que conozcas cuáles son las carreteras más peligrosas de México, según la Inteligencia Artificial.

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial cuáles son las carreteras más peligrosas que hay en México durante este periodo de Navidad 2025. La información resalta no solo los tramos más difíciles por las curvas o los accidentes que hay en ellas, sino también por el aumento en la delincuencia en algunas de estas.

¿Cuáles son las carreteras más peligrosas en México durante Navidad 2025?

Según indica Chat GPT, existen algunas carreteras en México que destacan entre las demás por ser peligrosas en cuanto al número de choques que existen en estas, así como a las personas que han perdido la vida en accidentes. Estas son las siguientes:

Coatzacoalcos - Villahermosa.

Puebla - Córdoba.

Tijuana - Los Cabos.

México - Cuernavaca.

Chetumal - Puerto Juárez.

Querétaro - San Luis Potosí.

México - Querétaro.

Te puede interesar: ¿Cómo preparar los mejores romeritos para Navidad?

Del mismo modo, la Inteligencia Artificial explica que existen algunas carreteras que son por demás peligrosas debido a la construcción que tienen, entre las que destacan la carretera México - Toluca rumbo a la Marquesa debido a su tráfico intenso.

Finalmente, existen carreteras de las que debes prestar atención durante esta época de Navidad gracias a su alta inseguridad en cuanto a asaltos y robos se refiere, las cuales son las siguientes:

Carretera Federal 57 México - Querétaro.

Carretera Federal 85 México - Pachuca.

Carretera Federal 150D México - Puebla.

Autopista Siglo XXI Morelia - Lázaro Cárdenas.

¿Cuáles son las mejores recomendaciones para realizar viajes en carro durante Navidad?

Si deseas visitar otro estado de la República durante estas fiestas decembrinas, se recomienda no viajar en auto durante la noche o de madrugada , pues la poca luz podría ser un imprevisto mayor en el tramo de carretera. Del mismo modo, se recomienda respetar los límites de velocidad y, por supuesto, tener el carro acondicionado y en buen estado para hacer este viaje.