Las 2 playas de Yucatán donde hay peces más lindos, según la IA

Yucatán es un estado ubicado en el sureste de México, en la Península de Yucatán, reconocido por su gran riqueza histórica, cultural y natural. Este sitio limita con Campeche al oeste, Quintana Roo al este y el Golfo de México al norte. Su territorio es mayormente plano, con suelos de roca caliza y cenotes, ríos subterráneos de agua dulce característicos de la región.

La inteligencia artificial ha realizado unas recomendaciones turísticas sobre las dos playas del estado de Yucatán (distintas a la zona de Quintana Roo) que destacan por su belleza marina y transparencia para observar peces.

¿Qué playas de Yucatán tiene los mejores peces?

Playa El Cuyo

La misma se ubica en el extremo noreste del estado, es considerada una de las playas más hermosas de Yucatán en 2025 por su estado casi virgen.

Vida marina: Al estar dentro de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, sus aguas turquesas albergan una gran biodiversidad. Es un punto clave para observar no solo peces de arrecife, sino también tortugas marinas que llegan a anidar a la zona.

Atractivo: Es ideal para quienes buscan paz y aguas cristalinas lejos de las multitudes comerciales.

Sisal (Pueblo Mágico)

Sisal se ha consolidado como un destino predilecto por la claridad de sus aguas, lo que facilita el avistamiento de fauna marina.

Vida marina: Se pueden realizar recorridos hacia arrecifes cercanos y ojos de agua donde abundan peces de colores. Además, es común ver rayas y diversas especies comerciales como el pargo y la rubia en las zonas de muelle y escolleras.

Atractivo: Sus playas suelen estar libres de sargazo y mantienen un tono esmeralda único que permite realizar snorkel con excelente visibilidad.

Algo importante a tener en cuenta es que por lo general las opciones donde observar los mejores peces, figuran Playa Norte (Islas Mujeres) o Akumal pero estás están situadas en Quintana Roo y no en Yucatán.

