Las 2 playas de Sinaloa donde más es probable que te salgan cocodrilos, según la IA

Las playas de Sinaloa destacan por su belleza natural, pero en algunas áreas la fauna silvestre también forma parte del paisaje. De acuerdo con estimaciones realizadas por una plataforma de inteligencia artificial (IA), basadas en reportes de avistamientos, cercanía a esteros y hábitos de los animales, existen dos zonas costeras del estado donde la probabilidad de encontrarse con cocodrilos es mayor de lo habitual.

Según la herramienta digital ChatGPT, hay algunos casos puntuales de avistamientos sobre los reptiles que se han dado en estos sitios, especialmente cuando salen de sus hábitats naturales (estuarios, manglares o esteros) hacia la playa o mar abierto. Entre los lugares donde los han observado se encuentran:



Playas de Mazatlán: en varias ocasiones se han reportado estos animales, particularmente cuando estos salen del estero o cuerpos de agua cercanos y llegan a la costa. Autoridades incluso han tenido que cerrar zonas de playa temporalmente para reubicar a los animales y prevenir riesgos.

en varias ocasiones se han reportado estos animales, particularmente cuando estos salen del estero o cuerpos de agua cercanos y llegan a la costa. Autoridades incluso han tenido que cerrar zonas de playa temporalmente para reubicar a los animales y prevenir riesgos. Playas cercanas al Estero del Yugo: aunque no siempre se habla de una playa específica por nombre, los esteros y zonas donde desembocan cuerpos de agua dulce hacia el mar, son áreas donde los cocodrilos pueden desplazarse hacia la costa, y desde ahí entrar hacia playas vecinas cuando las condiciones lo favorecen.

Estos son los tipos de cocodrilos vistos en Sinaloa

En Sinaloa, los avistamientos de cocodrilos en los últimos años han sido de ejemplares salvajes que forman parte de la fauna local, y los reportes y estudios coinciden en una especie en particular: Cocodrilo de río (Crocodylus acutus).

Desde el portal del Gobierno de México indicaron que este es el tipo de reptil que habita en el estado y el que aparece en la mayoría de los avistamientos reportados por autoridades. A su vez, mencionaron que fueron vistos tanto en zonas naturales como en áreas urbanas o cercanas a playas, incluso cerca de la orilla antes de meterse al mar.