Viaja a este pueblo de Jalisco con los mejores atardeceres y sus típicas tostadas de moco

La variedad de escenarios que maneja este estado tienen todo tipo de oportunidades, sin embargo esta no era conocida por muchos. Y es que en Jalisco es cotidiano escuchar sobre el Lago de Chapala, pero al sur de las tierras tapatías también existe un cuerpo de agua que incluso es de importancia global. Conoce por qué en Ciudad Guzmán se ven los mejores atardeceres.

Ventaneando | Programa completo 31 de marzo de 2026

¿Por qué se dice que en Ciudad Guzmán están los mejores atardeceres?

En este sitio se encuentra la Laguna de Zapotlán, que tiene un enorme espejo de agua, un volcán activo y una montaña nevada que ofrecen un espectáculo natural imperdible. Y es que no se trata de cualquier laguna, sino de un sitio Ramsar, que se define como un humedal de importancia ecológica global.

Esto ocurre así porque es una zona de 1, 508 hectáreas, donde habitan o conviven en distintas temporadas del año cerca de 127 especies de aves. Entonces, al combinarse todos los factores ya mencionados, las fotografías-postales que se obtienen son de locura. Por ello, si gustas disfrutar del avistamiento de las aves en mención, puedes y debes ir de noviembre a marzo.

¿Qué son las tostadas de moco que se presumen en esta parte de Jalisco?

Aunque algunos repelieron por el nombre estas tostadas, el moco tiene relación con el tema de ser un platillo sumamente picoso. El guisado se basa en tortillas muy gruesas y crujientes. Allí se colocan vísceras de cerdo como pata, lomo, lengua, trompa, oreja, cuero… todo esto bañado con salsa de jitomate y chile rojo o verde al gusto.

¿Qué más se puede hacer en la Laguna de Zapotlán, Jalisco?

Dado que la laguna es un elemento trascendental en este sitio turístico, todo se basa en lo que se hace en o alrededor de ella. Por ello puedes disfrutar de distintas actividades donde la conexión con la naturaleza será clave.