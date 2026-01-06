El pueblo mágico de Jalisco que se destaca por tener las mejores cajetas de higo

Jalisco es un lugar con muchos puntos turísticos que son muy elegidos por los visitantes. En este caso hay un pueblo mágico que se destaca por la gastronomía, riqueza y arquitectura.

Estamos hablando de Lagos de Moreno que se ubica en la región Altos Norte de Jalisco. Aquí podrás encontrar calles empedradas templos imponentes, tradiciones vivas y una gastronomía que refleja la identidad del lugar.

Cabe destacar que el pueblo en cuestión, fue fundado en 1563 y se destaca por su tener un centro histórico conservado en el que puedes encontrar una fusión de construcciones coloniales, plazas tranquilas y un ambiente para recorrerlo a pie. La UNESCO lo reconoció como parte del Camino Real de Tierra Adentro.

¿Por qué la gastronomía resalta en este pueblo mágico?

Lagos de Moreno tiene una excelente gastronomía debido a que es fiel al estilo alteño que se caracteriza por los sabores intensos y recetas heredadas por generaciones. Si vas de visita pues tienes que probar las pacholas, el mole rojo, el pozole y las carnitas, birria tatemada.

Los dulces típicos son el fuerte de la localidad por lo que puedes disfrutar de unas deliciosas charamuscas, los jamoncillos de leche, las glorias, pepitorias y los dulces de guayaba, así como las frutas cristalizadas que son imperdibles y suelen venderse en el centro del pueblo. Puedes encontrar pan tradicional, como las semitas y el pan de nata, ideales para acompañar un café de olla.

¿Ya tienes planes para tus vacaciones? Disfruta de nuestros pueblos mágicos, en Lagos de Moreno encontrarás bellezas arquitectónicas

Por último, tenemos que mencionar que en este pueblo mágico encontrarás productos artesanales, quesos y dulces que son elaborados de manera tradicional. Atención porque no te puedes ir sin probar las cajetas de higo, las cuales son conocidas por su exquisito sabor.

Dentro del pueblo puedes realizar muchas actividades como el Centro Histórico, donde sobresalen la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con su fachada barroca, y el Templo del Calvario, entre otros. Si prefieres los alrededores hay actividades al aire libre, como caminatas por la Presa de Lagos o visitas a antiguas haciendas.

