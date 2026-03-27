Se acerca el último fin de semana de marzo y será muy especial para los mexicanos. A una semana de haberse iniciado la primavera 2026, el próximo domingo se comenzará a vivir la Semana Santa y desde el lunes el inicio formal de las vacaciones de este periodo.

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Esta etapa se presenta como la ocasión perfecta para viajar, relajarse y conectar con nuestro interior. Es por eso que las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) están recibiendo incontables consultas sobre los mejores destinos para hacer turismo en México.

Semana Santa en México

Gemini es la aplicación que ha abordado el tema y la que confirma que la Semana Santa 2026 en México se llevará a cabo del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. “En términos de actividad, México ofrece una dualidad de experiencias: por un lado, el turismo religioso destaca con representaciones solemnes como la Pasión de Cristo en Iztapalapa o las procesiones de Taxco y San Luis Potosí”, precisa la IA.

La respuesta añade que los destinos de playa como Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán suelen alcanzar sus niveles máximos de ocupación pero, si prefieres evitar las aglomeraciones de la costa, ciudades coloniales como Oaxaca y San Miguel de Allende, o Pueblos Mágicos cercanos a la capital como Tepoztlán y Valle de Bravo, son excelentes alternativas para disfrutar de la gastronomía y el clima templado de la primavera.

Los mejores destinos para Semana Santa

Con el fin de achicar el margen de búsqueda, se le consultó a Gemini sobre los 3 mejores destinos de México para recibir las vacaciones de Semana Santa 2026. En este punto, la IA respondió que “México ofrece opciones que se adaptan a diferentes estilos de viaje, desde el fervor de las tradiciones coloniales hasta la relajación en costas paradisíacas” y es por eso que esta Inteligencia Artificial señaló los destinos más recomendados para este periodo:

Taxco, Guerrero (Cultura y Tradición): Es considerado uno de los destinos más impactantes para vivir la Semana Santa debido a sus procesiones centenarias.



Por qué ir: Las calles empedradas se llenan de misticismo con las procesiones de las hermandades de penitentes (encruzados, flagelantes y ánimas), una de las expresiones de fe más conmovedoras de México.

Imperdible: Admirar la arquitectura barroca de la Parroquia de Santa Prisca y visitar los talleres de plata, famosos a nivel mundial.

Puerto Escondido, Oaxaca (Playa y Relajación): Si buscas escapar del bullicio de los grandes resorts, este destino en la costa del Pacífico es ideal para conectar con la naturaleza.



Por qué ir: Ofrece un ambiente más bohemio y relajado que Cancún o la Riviera Maya. Abril cuenta con un clima excelente para disfrutar del mar antes de que comience la temporada de lluvias.

Imperdible: Ver el atardecer en Punta Zicatela, aprender a surfear en sus famosas olas o participar en la liberación de tortugas marinas en playas cercanas.

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San Luis Potosí (Experiencia Mística y Urbana): La capital potosina es sede de la Procesión del Silencio, reconocida como una de las más importantes y bellas del mundo.

