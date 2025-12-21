El pueblo de Jalisco que casi nadie ubica y parece sacado de una postal: es silencioso y hermoso

Jalisco esconde destinos que pasan desapercibidos, pero que sorprenden por su belleza y tranquilidad. Este pueblo, casi desconocido para muchos, parece sacado de una postal gracias a su silencio, sus paisajes y su encanto que invita a recorrerlo sin prisas. Checa cuál es y sus principales características.

Se trata del municipio de Santa María del Oro, el cual se encuentra ubicado en la parte sur del estado mexicano. De acuerdo con el gobierno del estado, este suburbio se destaca por su ambiente tranquilo y su belleza natural. Además, una de sus valoradas cualidades de los viajeros es que es un sitio poco concurrido, donde el ritmo de vida pausado permiten desconectarse del estrés cotidiano.

Qué hacer en Santa María del Oro, el pueblo silencioso de Jalisco

En primer lugar, sus calles sencillas y su arquitectura tradicional reflejan la esencia de un pueblo rural que conserva sus costumbres y tradiciones, según el portal turístico México Desconocido.

A su vez, el entorno natural que lo rodea, con cerros y áreas verdes, lo convierte en un destino ideal para quienes disfrutan de caminatas, fotografía y contacto con la naturaleza.

Los viajeros además mencionaron en distintas plataformas que Santa María del Oro es un lugar discreto pero encantador, perfecto para visitar sin prisas y disfrutar de su atmósfera serena.

¿Qué no debes perderte de hacer en este pueblo?

Por otra parte, en este sitio puedes disfrutar de actividades tranquilas y en contacto con la naturaleza, perfecto para una escapada relajada:



Pasear por el pueblo y recorrer sus calles con calma, disfrutando del ambiente rural.

Conectar con la naturaleza, hacer caminatas y admirar los paisajes que rodean la zona.

Descansar y desconectarte, gracias a su silencio y ritmo de vida pausado.

Tomar fotografías de sus paisajes y rincones tradicionales.

Conocer las tradiciones locales y la vida cotidiana del pueblo.

Disfrutar la gastronomía regional, con platillos sencillos y caseros.

Qué comer en Santa María del Oro, el pueblo de Jalisco

Entre los platillos más representativos se encuentran:

