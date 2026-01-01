El Pueblo Mágico de Puebla que tiene la Rosca de Reyes más rica y esponjosa, ideal para chocolate caliente, según la IA

Si todavía estás de vacaciones y buscas un lugar donde puedas comer una deliciosa Rosca de Reyes tradicional acompañada de un buen chocolate caliente, quizá Zacatlán de las Manzanas sea el Pueblo Mágico de Puebla que estás buscando.

Puedes aprovechar tu visita para degustar este tradicional pan mientras recorres el pueblito y disfrutas de su clima. Al menos así lo recomienda la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT.

En Zacatlán de las Manzanas disfrutarás de un hermoso clima.|(Especial/Gobierno de México)

Por qué Zacatlán de las Manzanas tiene la Rosca de Reyes más rica

Zacatlán de las Manzanas tiene fama de ofrecer una de las roscas de Reyes más deliciosas, perfecta para disfrutarse con el clima frío de la montaña. Sus calles huelen a pan recién horneado, tradiciones y gastronomía. De acuerdo con la IA, es el lugar ideal si buscas una experiencia auténtica y local.

Zacatlán de las Manzanas tiene el mejor clima para disfrutar de un rico chocolate caliente.|(Especial/Gobierno de México)

Este pan tradicional se distingue porque sus panaderos trabajan con técnicas artesanales y lo hornean en hornos de piedra, lo que le da una consistencia más esponjosa y ligera.

El mejor lugar para conseguir la rosca, según la herramienta, es el mercado municipal, del 2 al 7 de enero.

Qué hacer en Zacatlán de las Manzanas, el Pueblo Mágico de Puebla

Si aprovechas tu visita a Zacatlán de las Manzanas para comer Rosca de Reyes, también vale la pena detenerte a conocer sus atractivos turísticos. La Secretaría de Turismo (Sectur) recomienda:

Visitar la Barranca de los Jilgueros.

Ir a la cascada de San Pedro.

Conocer la cascada de Tulimán.

Visitar el Exconvento y Templo Franciscano.

Comer en el Mercado Revolución.

Recorrer el mural Paseo de la Barranca.

Visitar el Museo de Relojería y Autómatas Alberto Olvera.

Conocer el Valle de Piedras Encimadas.

Cómo es el clima en Zacatlán de las Manzanas en invierno

Zacatlán de las Manzanas se encuentra a dos horas y media de Puebla y a tres horas de la Ciudad de México. Durante el invierno, su clima suele oscilar entre los 6 y los 20 °C, por lo que la recomendación es llevar un buen abrigo para evitar pasar frío por las noches.