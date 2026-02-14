El Pueblo Mágico de Zacatecas que es ideal para visitar y vivir una pamplonada como en España

Zacatecas es cuna de grandes artistas, pero también cuenta con lugares dignos de visitar debido a sus hermosos paisajes o festividades, que año con año atraen a visitantes del país o extranjeros, como lo es la de su Pueblo Mágico, donde puedes vivir una pamplonada como en España y se hace la borrachera más grande.

Jerez de García Salinas es el municipio que cada año realiza una festividad denominada Jerezada, con el objetivo de celebrar el Carnaval como en muchas partes de México. Esta fiesta es la antesala de la más grande del Pueblo Mágico, que es su Feria de Primavera, una de las más antiguas de todo el país. Conoce por qué el lugar donde nació Ramón López Velarde es ideal para hacer una boda, según la IA.

En Jerez se lleva a cabo la Jerezada, un encierro donde los toros recorren las principales calles.|Jerezada

Así se celebra la Jerezada en el Pueblo Mágico

Este 2026 la Jerezada se vive del 11 al 15 de febrero con diferentes actividades, pero la más importante es la del tema de la tauromaquia, ya que las principales calles del Pueblo Mágico se convierten en un escenario donde los más valientes se atreven a “torear” a los animales bovinos.

El viernes por la noche de la semana de celebración se realiza el denominado Encierro Nocturno, donde los residentes y visitantes aprecian cómo los becerros persiguen a las personas por las principales calles, un espectáculo digno de Pamplona, España.

Un día después, los más pequeños tienen actividades acerca de la tauromaquia en compañía de sus padres y, el último día de la celebración, vuelven a soltar los toros por las principales calles de la zona centro, para que los más valientes prueben su velocidad y reflejos mientras el animal los persigue.

Finalmente, la Jerezada da por terminada con una corrida en su Plaza de Toros, en espera de la Feria de Primavera que se celebra durante Semana Santa y que da por iniciada el Sábado de Gloria.