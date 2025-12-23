El pueblo de Veracruz que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso: pocos lo recorren

Veracruz es conocido por sus playas, su música y su gastronomía, pero también guarda pueblos que permanecen lejos de las rutas turísticas. Entre montañas, calles tranquilas y paisajes naturales, existe un rincón que pocos se animan a recorrer y que sorprende por su belleza, su calma y su encanto auténtico. Este pueblo veracruzano, casi desconocido, es ideal para quienes buscan una experiencia distinta, lejos del bullicio y más cerca de la esencia local.

Se trata de Zozocolco de Hidalgo, el cual se ubica en la parte norte del estado, que desde hace un tiempo cuenta con la distinción de Pueblo Mágico gracias a su riqueza cultural, histórica y natural, de acuerdo al sitio web de la Secretaría de Turismo.

Las características Zozocolco de Hidalgo en Veracruz que lo hacen especial

Desde el portal turístico México Desconocido, mencionaron algunas de las particularidades de este destino que lo hacen especial, entre los que enumeraron:



Arquitectura tradicional: destaca por sus calles empedradas, casas de teja roja y construcciones antiguas que conservan el estilo colonial y totonaca.

destaca por sus calles empedradas, casas de teja roja y construcciones antiguas que conservan el estilo colonial y totonaca. Herencia totonaca: gran parte de su identidad proviene de la cultura totonaca, visible en sus tradiciones, lengua, danzas y festividades.

gran parte de su identidad proviene de la cultura totonaca, visible en sus tradiciones, lengua, danzas y festividades. Entorno natural privilegiado: está rodeado de montañas, cascadas, ríos y abundante vegetación, lo que lo convierte en un destino ideal para el ecoturismo.

está rodeado de montañas, cascadas, ríos y abundante vegetación, lo que lo convierte en un destino ideal para el ecoturismo. Cascadas cercanas: en sus alrededores se encuentran impresionantes cascadas como el Salto de la Monja y otras caídas de agua poco exploradas.

Ambiente tranquilo: es un pueblo silencioso y relajado, perfecto para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades.

es un pueblo silencioso y relajado, perfecto para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades. Fiestas y tradiciones vivas: sus celebraciones religiosas y culturales mantienen vivas las costumbres locales y fortalecen el sentido comunitario.

sus celebraciones religiosas y culturales mantienen vivas las costumbres locales y fortalecen el sentido comunitario. Gastronomía regional: predominan los platillos típicos elaborados con maíz, chile y productos locales, reflejo de su herencia indígena.

Las festividades que no puedes perderte en Zozocolco