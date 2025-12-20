Esta playa secreta de BCS, te ofrece aguas cristalinas y una hermosa montaña de paisaje

A la hora de salir de vacaciones, uno de los destinos turísticos más populares es Baja California Sur . Este sitio ofrece costas que se transforman en la postal perfecta para poder apreciar la belleza de la naturaleza y tomar un relajante descanso.

Llegar ahí es disfrutar de aguas cristalinas donde viven cientos de especies marinas que en ocasiones se dejan ver, volviendo la visita a este rincón del país una experiencia totalmente inolvidable y mágica.

¿Cuál es la mejor playa de BCS?

La mejor plata es Los Cabos , donde tiene una ubicación que permite realizar múltiples actividades y apreciar paisajes completamente distintos sin perder mucho tiempo. Por ende se ha consolidado como uno de los lugares para vacacionar.

Si bien es un sitio muy turístico, pues hay algunos lugares que no son tan populares como lo es la playa que reúne montaña y mar. El espectáculo visual es tan hermoso que querrás volver.

Para quienes quieren hacer una escapada y vacacionar en un sitio hermoso y diferente pues debes acudir a las Playa Las Viudas.

¿Dónde está Playa Las Viudas?

La Playa Las Viudas se encuentra principalmente en Cabo San Lucas, Baja California Sur, como una playa tranquila y rocosa ubicada en el Corredor turístico.

Es el sitio ideal para relajarse, contemplar el mar y observar la vida marina que se asoma entre las rocas. Sin embargo, es importante manifestar que no siempre se recomienda nadar debido al oleaje fuerte, ya que forma pequeñas albercas naturales dependiendo de la temporada.

Quienes lo visitan pueden apreciar una atmósfera silenciosa, su arena clara y su paisaje rústico que lo llevan a convertirse en un sitio perfecto para algo íntimo y natural.

Durante ciertos meses del año, Playa Las Viudas se transforma en un escenario privilegiado para observar ballenas y otras especies que cruzan la zona.

La playa se encuentra dentro del Corredor Turístico de Cabo San Lucas, el acceso es un tanto aislado. Se llega por un camino de terracería, entrando por el km 11.5, y avanzando aproximadamente 700 metros hacia el océano.

