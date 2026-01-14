Este es el pueblo mágico de Aguascalientes donde puedes disfrutar de una gastronomía deliciosa

Aguascalientes es una de las localidades más pequeñas de México pero eso no le impide tener muchas maravillas turísticas que ofrecer. Este sitio cuenta con cuatro pueblos mágicos que tienes que conocer.

Hay un pueblo mágico en específico que se destaca por tener manantiales y presas bonitas donde se adquiere uno de los pescados más ricos. Además puedes disfrutar de sus dulces, pan artesanal y paisajes con arquitectura colonial que se complementa con la naturaleza.

¿Cuál es el pueblo mágico de Aguascalientes son la mejor gastronomía?

El pueblo mágico en cuestión es Calvillo, queresguarda una gastronomía exquisita y unos paisajes muy bellos. Este lugar es productor de guayaba por lo que incluso estar ahí te llena de su aroma.

La guayaba es muy utilizada para realizar recetas artesanales finas de dulces típicos, licores y repostería como galletas, empanadas, ates, rollos rellenos y trufas que se elaboran en su famosa fábrica Frut Land.

También puedes aprovechar de las opciones como son las mermeladas, nieves de garrafa, cajetas y panadería, donde no te puedes ir sin probar sus ‘chamucos’ a base de manteca, azúcar y harina de trigo.

Calvillo es el sitio ideal para quienes buscan naturaleza, debido a que está rodeado por un bosque, arroyos, cascadas, manantiales y presas(como La Codorniz o Malpaso) donde nadan algunas especies de pescado que los pobladores sacan y llevan directo al fogón.

Conocías cabeza del Gran Guerrero Chichimeca, ubicada al borde de un acantilado entre la Sierra Fría y Sierra del Laurel en la carretera Aguascalientes-Calvillo. Mide más de 12 m y pesa casi 2,000 toneladas. pic.twitter.com/9jsrShU9Vm — Viva Aguascalientes (@Aguascalientes) June 29, 2020

Si buscas hacer actividades pues es el sitio ideal ya que se puede hacer kayak, ciclismo, tirolesa, senderismo, pesca, ver las estrellas y más. Hay cabañas para hospedarse y relajarse. En algunos casos puedes tener la suerte de ver animales como gatos montés, venados y pumas.

Los pobladores son artesanos que se dedican a la fabricación de antiguos deshilados venecianos hechos con técnica de encaje de aguja y puntilla que tiene sus orígenes en el Renacimiento y, con la llegada de extranjeros y conquistas, llegó a este lugar.

“Las mejores opciones para llevarte algunas de estas artesanías son la plaza principal los fines de semana, casa del artesano (en calle Zaragoza esquina con Rayón), el mercado gastronómico y de artesanías y en diversas tiendas locales”,explicaron en Pueblos Mágicos.

