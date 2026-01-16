Estos son los pueblos mágicos cerca de CDMX que debes visitar en este mes

Estamos a muy poco tiempo de que llegue un nuevo Megapuente por lo que es la oportunidad perfecta para que te tomes un tiempo con familia o amigos y te alejes de la rutina. Así es que un viaje es la mejor opción.

Ante esta situación es que te vamos a contar sobre los pueblos mágicos que se encuentran cerca de CDMX y que son ideales para escapar del bullicio. Aquí encontrarás naturaleza, historia y actividades.

¿Cuáles son los pueblos mágicos que debes visitar?

Malinalco

Este es un Pueblo Mágico ubicado en el Estado de México, conocido por su gran riqueza histórica, cultural y natural. Está ubicado en el sur y rodeado por montañas. Fue nombradoPueblo Mágico en 2010.

Es muy famoso por la zona arqueológica de Cuauhtinchán: un templo tallado directamente en la roca, único en Mesoamérica, usado por los mexicas para rituales guerreros. Además se encuentra el convento Agustino del siglo XVI (San Salvador): famoso por sus murales bien conservados.

Villa del Carbón

Este pueblo es famoso por su naturalezatranquilidad y artesanías de piel. Se localiza al noroeste del Estado de México, cerca de la CDMX. Fue nombrado Pueblo Mágico en 2015.

Su nombre tiene origen en la actividad histórica de producción de carbón vegetal. Entre sus atractivos se encuentra presa del Llano y Presa Taxhimay, el centro histórico y la Parroquia de la Virgen de la Peña de Francia.

Villa del Carbón es un apacible Pueblo Mágico cercano a la CDMX. Sin duda, su herencia colonial y su frondosa vegetación te encantará. https://t.co/q0honLnvP1 pic.twitter.com/wTkTOTP1sC — México desconocido (@mexdesconocido) April 25, 2021

Tlayacapan

Tlayacapan es un Pueblo Mágico ubicado en el estado de Morelos, famoso por su historia, tradiciones y cultura indígena. Se localiza cerca del cerro del Tlatoani. Fue nombrado Pueblo Mágico en 2011.

Su nombre significa “sobre la punta de la tierra” en náhuatl. Como atractivos se encuentra Ex Convento de San Juan Bautista (siglo XVI), Patrimonio Mundial de la UNESCO, Museo del Chinelo, Calles empedradas y arquitectura colonial bien conservada.

