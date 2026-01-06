Este es el pueblo mágico escondido en Guerrero que debes visitar en 2026

La riqueza natural de Guerrero es incuestionable y por ello históricamente ha sido un centro turístico por excelencia. Ante eso, este pueblo mágico le pone un agregado que lo convierte en un destino de atracción que va más allá de bonitos paisajes. Recientemente fue incorporado al programa de los pueblos mágicos, gracias a su contenido allegado a la historia prehispánica de la nación mexicana. Estas son las razones para visitar Ixcateopan.

¿Por qué vale la pena visitar Ixcateopan, pueblo mágico en Guerrero?

En los meses recientes este sitio ha sido elogiado en general por visitantes, los cuales no encontraron un lugar dónde solamente descansaron, comieron y disfrutaron de la tradición, sino que además conocieron sobre historia. Y es que Ixcateopan de Cuauhtémoc es un atractivo donde se requiere visitar el Templo de Santa María de la Asunción.

La tradición dictamina que en este sitio se encuentran los restos del último Tlatoani, Cuauhtémoc. Este hallazgo hizo que desde 1949 este sitio de Guerrero se convirtiera en un lugar donde las personas vienen a conocer sobre los antepasados. Por ello, la parte turística aprovechó para ofrecer otros tantos atractivos.

Visualmente también se elogia a Ixcateopan, pues está prácticamente pavimentado en su totalidad con mármol. Entonces, al combinarse con el siempre impactante sol del estado, se genera un brillo especial. Además, esta piedra es la base de fachadas de casas y templos de la zona, como también se volvió la base para los artesanos locales y el arte que ofrecen a los visitantes.

¿Qué otras actividades pueden realizarse en este pueblo mágico?

Aparte de las cosas ya mencionadas respecto a la admiración de la arquitectura y el turismo histórico en el Templo de la Asunción, estas son las otras actividades disponibles.