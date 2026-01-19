La zona de CDMX donde ni los más atrevidos quieren pasar de noche, según la IA

La Ciudad de México es tan diversa como contrastante, y entre sus calles llenas de vida también existen zonas que se han ganado una reputación intimidante. De acuerdo con un análisis realizado por una inteligencia artificial (IA), hay un punto de CDMX que destaca por sus historias, percepciones de inseguridad y advertencias constantes, al grado de que incluso los más atrevidos prefieren no transitar por ahí durante la noche.

Según la herramienta digital Chat GPT, en la actualidad actualmente Tepito, ubicado en la alcaldía de Cuauhtémoc, es uno de los vecindarios de la capital estatal menos aconsejable tanto para turistas como para locales, dado que cuenta con una imagen consolidada de alta peligrosidad.

¿Por qué Tepito en CDMX es un destino riesgoso?

Catalogado como “el Barrio Bravo”, según la IA, hay algunos puntos clave que hacen de este lugar un destino riesgoso, entre los que mencionaron:



Alta incidencia delictiva : es conocido por múltiples delitos menores, robos y ventas ilegales. Los turistas desprevenidos pueden ser víctimas de carteristas o estafas.

: es conocido por múltiples delitos menores, robos y ventas ilegales. Los turistas desprevenidos pueden ser víctimas de carteristas o estafas. Mercado informal y piratería : allí ofrecen todo tipo de productos, muchos de ellos piratas o de dudosa procedencia.

: allí ofrecen todo tipo de productos, muchos de ellos piratas o de dudosa procedencia. Calles angostas y abarrotadas: la zona es muy concurrida, con tráfico intenso y vendedores ambulantes. Esto hace que sea fácil perderse o sentirse incómodo para alguien que no conoce el lugar.

|Fuente: Canva

Entorno urbano poco cuidado : algunos sectores tienen infraestructura deteriorada y falta de limpieza.

: algunos sectores tienen infraestructura deteriorada y falta de limpieza. No es un lugar turístico tradicional: a diferencia del Centro Histórico, Coyoacán o Xochimilco, Tepito no está diseñado para turistas; no hay rutas ni guías oficiales que garanticen seguridad.

Lo que debes tener en cuenta si vas a visitar Tepito

Desde el portal turístico México Desconocido publicaron consejos para aquellos que quieran conocerlo:

