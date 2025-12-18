Las 2 playas de Quintana Roo donde la marea es más calmada, según la IA

Hay quienes disfrutan dejarse llevar por las olas como en un torbellino, sintiendo la adrenalina del mar en cada movimiento. Y también están los que prefieren nadar sin sobresaltos, con el agua calma, casi como si estuvieran en una pileta natural. Si eres de este último grupo, es clave que sepas que en Quintana Roo existen dos playas ideales para ti, y la inteligencia artificial ya identificó exactamente dónde se encuentran.

Playa Norte, en Isla Mujeres

Respaldando la elección del ChatGPT, este sitio ocupa el séptimo lugar en la lista de “Las mejores playas del mundo” según TripAdvisor, consolidándose como una de las favoritas de viajeros de todo el planeta. Está considerada entre las playas más bonitas del mundo y no es difícil entender por qué. Ubicada en el extremo norte de la isla, ofrece vistas amplias del Caribe y atardeceres que parecen de postal.

Su arena blanca y fina se mezcla con aguas turquesa, cristalinas y casi sin oleaje, tan poco profundas que se sienten como una gran piscina natural. Bajo las palmeras, los camastros invitan a relajarse y disfrutar del paisaje, que confirma su prestigio internacional.

Playa Norte en Quintana Roo es un lugar mágico y también de los más bellos del mundo.|Fuente: Canva

Más allá de la tranquilidad del agua, Isla Mujeres ofrece una amplia variedad de actividades para quienes quieren vivir experiencias únicas. En el Parque Garrafón se puede hacer snorkel, recorrer el mar en kayak o nadar entre peces de colores en arrecifes de poca profundidad y corrientes suaves.

También es posible acercarse a delfines en centros especializados de la isla. De este modo, Playa Norte combina belleza mundial, aguas calmas y actividades pensadas para disfrutar más allá de la orilla, creando un destino completo e inolvidable.

Xpu-Ha

Se encuentra en la Riviera Maya, entre Playa del Carmen y Akumal, rodeada de vegetación y naturaleza intacta. Es una playa amplia, de arena clara y mar sereno, perfecta para quienes buscan calma total. A lo largo de la costa hay hamacas, camastros y sombrillas que permiten pasar el día sin apuros, con un entorno silencioso y un paisaje que invita a desconectarse del ritmo cotidiano.

Xpu-Há, Quinta Roo, ofrece aguas tranquilas, arena blanca y un entorno natural ideal para relajarse.|Fuente: Canva

El encanto de Xpu-Hatambién está en su simpleza. Frente a la playa hay restaurantes donde se pueden disfrutar mariscos frescos y platillos típicos de la región, siempre con vista al mar. Es un destino ideal para nadar tranquilo, descansar y disfrutar del Caribe más relajado, lejos de las multitudes y del ruido, en contacto directo con la naturaleza.

No solo sus playas: ¿Qué es lo más típico de Quintana Roo?

Tras disfrutar de la calma del mar en este rincón encantador, el plan ideal es seguir el día con una propuesta gastronómica que despierte los sentidos. La cocina de Quintana Roo tiene una fuerte impronta indígena que se mantiene intacta a lo largo del tiempo.

El maíz, los frijoles y los distintos tipos de chile continúan siendo pilares fundamentales de sus preparaciones, respetando técnicas heredadas de generaciones antiguas. Esta base ancestral da lugar a platos auténticos, llenos de historia y profundamente ligados a la identidad cultural del Caribe mexicano.

Entre otra de las especialidades más emblemáticas se encuentran el ceviche de caracol al estilo Chetumal, el pescado Tikin-Xic preparado a las brasas, los camarones al curry, el pollo pibil y los quibes. Según la Secretaría de Turismo, cada receta refleja la fusión de influencias mayas y caribeñas, con sabores intensos, aromas especiados y presentaciones que invitan a descubrir la cocina local a través de cada bocado.

La herencia caribeña también se expresa en el uso del coco y el plátano macho, presentes en platos dulces y salados. A esto se suma una amplia variedad de frutas tropicales como pitahaya, mamey, chicozapote, nanche y guanábana. Para acompañar, el tradicional balché, elaborado con miel y corteza de árbol, cierra la experiencia entre paisajes impactantes, mar transparente y sitios arqueológicos fascinantes.