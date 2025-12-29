Los 9 pueblos de México más emocionantes para hacer un roadtrip en enero, según la IA

Se aproxima el fin de año y con él nuevos planes para 2026, entre ellos viajes por Pueblos Mágicos y rincones poco conocidos de México . Pero si lo que buscas es vivir un emocionante road trip en enero, entonces debes poner atención a estos 9 pueblos llenos de encanto que realmente valen la pena, según la Inteligencia Artificial (IA).

1. Valle de Bravo

Es un pueblo del Estado de México está lleno de naturaleza, aventura y misticismo. Vale la pena por sus bosques, cascadas y el lago, además de actividades como parapente y senderismo. En enero el clima es frío, pero perfecto para explorar sin tantos turistas.

2. Real de Catorce

Es un pueblito lleno de misterio y espiritualidad. Está ubicado en San Luis Potosí y se trata de un lugar muy antiguo en donde hubo minería. En esta temporada hay paisajes áridos espectaculares, noches estrelladas y una vibra mística que te encantará.

Valle de Bravo y Real de Catorce.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Cuetzalan

El Pueblo Mágico de Puebla tiene las tradiciones en combinación con la naturaleza. Se llena de neblina, hay cafetales y cascadas, ideales para desconectarte de todos los pendientes y el ruido de la ciudad.

4. Bacalar

El pueblo es muy poco conocido por los turistas que van a Cancún, Quintana Roo, pero es un lugar impresionante por su tranquilidad y su belleza. Es conocida como la laguna de los 7 colores y en invierno es perfecto para apreciar su belleza; además, es temporada baja y no hay muchos turistas.

5. Mazamitla

Es el Pueblo Mágico más famoso de Jalisco, pero también el más bello por sus espectaculares pasajes boscosos. En enero hace mucho frío y es ideal para caminar por el bosque, prender una chimenea y hospedarse en cabañas, ya sea en plan romántico o familiar.

6. Todos Santos

Lleno de arte, desierto y mar. Este pueblo de Baja California Sur tiene un estilo bohemio, y en enero es perfecto si te gusta el calor de la playa, pero la frescura del viento de invierno. Hay galerías, playas salvajes y atardeceres que no olvidarás.

7. Tepoztlán

El clásico pueblo de Morelos que está lleno de energía y aventura. Es famoso por su misticismo y por la oportunidad de recorrer el Cerro del Tepozteco. En enero puedes aprovechar que no hay calor y explorarlo con un road trip de mercado, temazcales y cocina tradicional.

Estos pueblos mágicos son increíbles y están cerca de la CDMX.|(ESPECIAL/SECTUR)

8. Pátzcuaro

Es uno de los Pueblos Mágicos más hermosos de México. Tiene una historia viva y tradición purépecha que todavía se siente en Michoacán. Puedes darte unos días para recorrer sus calles empedradas e inclinadas, visitar las plazas y darte una vuelta a Janitzio.

9. Creel

Este Pueblo de Chihuahua está en la Sierra Tarahumara, así que un roadtrip es perfecto allí. Estarás rodeado de montañas, barrancas, paisaje nevados y mucha comida.