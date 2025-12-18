Las 2 playas de Guerrero donde puedes encontrar tortugas, según la IA

El estado de Guerrero , cuando pensamos en sus costas, la primera imagen que viene a nuestra mente es la de Acapulco; sin embargo, no es así, ya que cuenta con muchas alternativas para conocer el destino, ecosistemas naturales que seguramente te van a sorprender.

Hay playas en las que puedes encontrar tortugas marinas en completa libertad. Es así que consultamos con la IA de Gemini para conocer cuáles son aquellos lugares que debemos conocer en nuestra próxima salida.

¿Qué playas de Guerrero debemos conocer?

Al consultar con la IA de Gemini, la primera alternativa que nos proporciona se trata de Playa Tierra Colorada. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas explica que es un espacio importante, debido al avistamiento de los ejemplares marinos que pasan por la zona durante su migración a Sudamérica. Al tratarse de un espacio protegido, posiblemente se requiera el pago para su ingreso.

Por otro lado, la IA recomienda el lugar de Playa Blanca/Playa Larga en Zihuatanejo, lugar en el que se encuentra el Campamento Tortuguero Ayotlcalli, un lugar en el que los usuarios pueden tener la posibilidad de liberar a una cría de tortuga para que emprenda todo su camino.

Al tratarse de playas de Guerrero donde es posible encontrar tortugas, se recomienda seguir las indicaciones del personal; de esta manera lograremos observar al ejemplar sin ponerlos en riesgo o afectar algunos de sus procesos. Así que evita cualquier tipo de problema.

¿Cuándo se pueden liberar tortugas?

No olvidemos que en ciertas épocas del año es cuando llegan las especies marinas a las playas, para que unos meses después podamos encontrar tortugas saliendo de sus pequeños caparazones.

Las fechas de eclosión van a depender de la zona y la fecha en que los huevos hayan sido depositados en la costa de Guerrero . Se estima que la mayoría de las liberaciones son entre junio y noviembre, pero se recomienda verificar los días basándose en el destino que deseas visitar. Dinos, ¿cuáles costas deseas conocer para hacer la liberación del ejemplar?