Estos son los pueblos mágicos más baratos para visitar este año

México es un país que cuenta con muchos rincones divinos para poder disfrutar y con precios que son muy accesibles. Si quieres descubrir nuevos lugares pues te vamos a contar sobre los Pueblos Mágicos que son buenos, bonitos y baratos.

Aquí no solo e ncontrarás paisajes divinos sino que también te podrás conectar con la cultura, la gastronomía regional y la calidez.

¿Cuáles son los pueblos mágicos para visitar?

Punta Perula (Jalisco)

Es un sitio en la Costa Costalegre cuenta con un ambiente relajado y sus palapas frente al mar ofrece marisco fresco. Allí disfruta de la Isla Cocinas que es un paraíso de aguas turquesas.

Punta Pérula es de esas playas casi vírgenes que podrían ser ideales para conectar con la naturaleza. Aquí te contamos los detalles. https://t.co/HUoSqCkg4f pic.twitter.com/f793izk1qu — México desconocido (@mexdesconocido) December 26, 2020

Yelapa (Jalisco)

Aquí solo se puede acceder desde Puerto Vallarta en lancha. Cuenta con cabañas a muy bajo precio. Es la combinación perfecta de selva, cascadas y playa.

La Manzanilla (Jalisco)

Este es un sitio para quienes buscan naturaleza. El principal atractivo es el santuario de cocodrilos al que puedes acceder por un precio mínimo. Además, tiene unas playas de oleaje tranquilo.

San Sebastián del Oeste (Jalisco)

Este es un antiguo pueblo minero ubicado en la Sierra Madre Occidental. La arquitectura original se mantiene intacta y ofrece hostales encantadores y económicos. Es ideal para quienes buscan clima fresco y el café de altura.

San Sebastián del Oeste, un pedacito de cielo que puedes visitar en Jalisco. ❤️ pic.twitter.com/jReDBFUjP1 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 15, 2019

Tlalpujahua (Michoacán)

A este Pueblo Mágico se lo conoce como el de la "eterna Navidad", ya que es famosos por su producción artesanal de esferas de vidrio soplado. Es un hermoso lugar por su oferta gastronómica de mercados y fondas.

Huasca de Ocampo (Hidalgo)

Este es el primer Pueblo Mágico del País y es uno de los más accesibles. Los principales atractivos son los Prismas Basálticos y más antiguas haciendas. Sus costos de entrada son muy bajos por lo que es buena idea para un fin de semana.

Sabían que en Huasca de Ocampo tienen prismas basálticos y forman una de las 13 maravillas de la naturaleza de México, ahora que me pregunto cuáles serán las otras 12 !? pic.twitter.com/vQO5UcrSNR — Dr. Sebastián 🩺🐦‍⬛ (@matt_svl) January 21, 2026

Viesca (Coahuila)

Este oasis en el medio del desierto ofrece las impresionantes Dunas de Bilbao. La vida es muy sencilla y económica, en cuanto a los hospedajes puedes encontrar el Hotel Los Arcos.