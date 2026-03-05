¿Quieres viajar para Semana Santa? Estas son las playas cerca de CDMX para desconectar
Estos lugares son hermosos para disfrutar en familia o con amigos y dejar la ciudad de lado.
La CDMX tiene playas cercanas que se vuelven la opción correcta para hacerse una escapada para Semana Santa. Estos días son ideales para poder desconectar de la rutina y la ciudad, para poder recargar energías.
Sylvia Pasquel revela por qué no estuvo en el cumpleaños de Alejandra Guzmán
Si tienes ganas de viajar puedes elegir destinos como Tuxpan, Tecolutla y Acapulco, que son ideales para conectar con la naturaleza. Estos sitios también ofrecen actividades de cultura, gastronomía y entretenimiento.
¿Qué ofrecen estas playas?
Tuxpan, Veracruz
Esta playa está ubicada a 295 km de la capital. Aquí puedes aprovechar de playas tranquilas que son ideales para las familias y con un litoral virgen es el destino propicio para desconectar.
¿Ganas de ir playa? Vamos a #Tuxpan #Veracruz y relájate con el sonido de las olas, salida 27 de mayo.#ServiciosTuristicos #ISSSTE #VACACIONISSSTE pic.twitter.com/xXyw0ckroJ— Servicios Turísticos del ISSSTE (@TurismoISSSTE) March 17, 2023
Los esteros se consideran ecosistemas privilegiados, con sus cuatro variedades de manglar y la Isla de Lobos, son escenarios ideales.
Tecolutla, Veracruz
Luego tenemos esta playa que se ubica a 333 km de la CDMX y es famosa por sus aguas cálidas y arena fina. Se ofrecen servicios de lanchas para recoger los manglares donde se pueden visualizar cocodrilos, aves y tortugas.
Su gastronomía también es interesante ya que ofrecen platillos de pescado a la veracruzana, picadas y nieve de guanábana. A escasos kilómetros tienes la zona arqueológica de El Tajín.
Acapulco, Guerrero
Por último, tenemos esta playa que se encuentra a 390 km de la capital y es uno de los destinos más elegidos. Puedes disfrutar de playas certificadas como Icacos y de operativos de seguridad reforzados.
Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. pic.twitter.com/rZhKeepSDV— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 26, 2025
Los destinos de este lugar son La Quebrada, el Fuerte de San Diego y el Mural de Diego Rivera. Además puedes disfrutar del evento denominado "Jolgorio Acapulqueño" que es un sello de identidad del lugar.
Ya sabes, si quieres salir de paseo para Semana Santa y no quieres ir muy lejos, estas son las mejores opciones para conectar con la naturaleza. Disfruta de estos hermosos lugares.