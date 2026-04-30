¡Feliz Día del Niño! Como es tradición cada año, este 30 de abril se conmemora el Día del Niño en México. No dejes que esta fecha tan especial pase desapercibida y felicita a los más pequeños del hogar con un mensaje bonito y una postal digna para celebrar. A continuación, te compartimos 5 imágenes para felicitar a tus hijos hoy, 30 de abril.

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5 imágenes para felicitar a tus hijos este Día del Niño 2026

Checa estas 5 imágenes para descargar y compartir con tus hijos, nietos o sobrinos, este día tan especial:

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Frases cortas para compartir y dedicar el Día del Niño

Puedes acompañar tus imágenes con alguna frase que demuestre tu cariño. A continuación, te compartimos 10 frases cortas para dedicar y compartir con tus hijos este Día del Niño:



¡Feliz día del niño! Nunca dejes de brillar

Ser niño es creer que todo es posible

La risa de un niño es la alegría del mundo

Que nunca te falten los sueños y sonrisas

Hoy celebramos la magia de ser niños

Nunca dejes de jugar, reír y soñar

Disfruta cada momento, que nunca se apague tu curiosidad

¡Todos los niños son artistas! Feliz día

Gracias por llenar mi vida de luz. ¡Feliz día del niño!

¡Feliz día! Sé feliz, ríe y disfruta

¿Por qué se celebra el Día del Niño en México?

México es el principal país de Latinoamérica que conmemora el Día del Niño el 30 de abril. Su origen está ligado con la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos del Niño, pues esta fecha se creó para generar conciencia sobre el cuidado de las infancias, además de promover los derechos de la niñez. Si bien este día suele destacar por los festejos y regalos, no hay que olvidar que su principal objetivo es el de reafirmar los derechos de la infancia, además de promover el bienestar, fraternidad y respeto hacia los más pequeños.