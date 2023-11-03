VIDEO: Joven capta la visita de su padre fallecido a su altar de muertos

Las almas de nuestros difuntos comenzaron a llegar desde el pasado 27 de octubre a los altares de muertos como cada año. Sin embargo, en redes sociales se viralizó un video en donde una joven captó la visita de su padre fallecido al altar de muertos que le preparó.

El Día de Muertos es una de las festividades más emotivas del mundo, ya que conmemora a la muerte y honra la memoria de nuestros seres queridos que desafortunadamente ya partieron de este mundo. Es por eso que la UNESCO la incluyó en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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¿Qué es una ofrenda de Día de Muertos? Durante esta celebración se coloca una ofrenda o altar de muertos, en donde comparten el pan, la sal, las frutas, el agua y el vino, con las almas de los difuntos. Este representa una conexión o un reencuentro con los seres del más allá.

La ofrenda de Día de Muertos es una mezcla de la cultura prehispánica con las tradiciones españolas, es por eso que cuenta con elementos como las flores, veladoras, sahumerio de copa, comida y cempasúchil. El altar sirve para que las almas de los difuntos se refresquen y sacien su apetito después del largo recorrido que realizan desde el Mictlán o Inframundo hacia la Tierra y de regreso.

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¿Un joven captó la visita de su padre fallecido?

Como cada año, las redes sociales se inundaron de imágenes y videos en donde los internautas recordaron a sus seres queridos que partieron de este mundo, así como de fotografías de los altares de muerto que montaron en sus casas.

Sin embargo, un video que llamó por demás la atención de propios y extraños fue el compartido por la usuaria de TikTok @bonitarenata, quien captó el momento justo en que su padre visitó el altar de muertos que le hizo en su honor.

¿Qué se observa en el video?

En el video se muestra como de la lata de refresco salen burbujas y comienza a moverse, el hecho fue interpretado por la joven y por los internautas, como una manifestación de su padre en el altar de Día de Muertos que le prepararon para honrar su memoria.

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“Ayer me visitó mi papá, aún no terminaba el altar y ya estaba tomando su coquita”, versa la descripción del video que compartió la joven en TikTok y que de inmediato se hizo viral.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video generó un sinfín de comentarios como: “¿Por qué será que luego de poner comida o fruta en la ofrenda ya no tiene sabor? Una ocasión probé una manzana y ya no sabía a nada”, “Mi mamá siempre le deja agua a sus papás, a mi tía y a mi prima y el vaso amanece a la mitad”, “Eso tiene una explicación lógica pero cada quien sus creencias”, “Nunca vi una coca hacer eso”.

