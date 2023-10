Ofrenda de Día de Muertos: ¿cuándo debes poner y quitar tu altar?

Una de las festividades más coloridas, pintorescas y emotivas en el mundo está próxima a suceder, nos referimos al Día de Muertos, esa celebración que en 2008 fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes que existen en México y en el mundo, ya que es cuando los vivos honran la memoria de sus seres queridos que desafortunadamente partieron de este mundo hacia el plano espiritual.

¡Nuevo récord en el Toro Mecánico que estuvo más mexicano que nunca!

¿Qué es la ofrenda de Día de Muertos? La ofrenda es una especie de ritual en la que los seres vivos comparten con sus difuntos el pan, la sal, las frutas, el agua y el vino con sus seres queridos que han muerto. El altar es una conexión o un reencuentro de lo espiritual con el mundo de los vivos.

Cabe mencionar que la ofrenda de Día de Muertos es una mezcla entre las culturas prehispánicas de Mesoamérica y las tradiciones españolas, es por eso que se le adicionaron algunos elementos como flores, ceras, velas y veladoras, además de sahumerio de copal, comida y flores de cempasúchil.

¿Cuándo se debe poner la ofrenda de Día de Muertos?

Anteriormente, el 31 de octubre era la fecha en la que se colocaba originalmente la ofrenda de Día de Muertos; sin embargo, con el paso del tiempo, se han ido agregando diferentes días para conmemorar a las personas que fallecieron de diferentes maneras, incluso se anexó una para las mascotas.

¿Por qué se pone el altar de Día de Muertos desde el 28 de octubre?

Como mencionamos anteriormente, la fecha en la que se colocaba originalmente la ofrenda de Día de Muertos era el 31 de octubre, pero ahora se acostumbra ponerla desde el 27 por la siguiente razón:



27 de octubre : Personas que murieron de forma violenta , así como a las mascotas.

: Personas que , así como a las 28 de octubre : Personas que murieron por un suicidio.

: Personas que 29 de octubre : Personas que murieron ahogadas .

: Personas que . 30 de octubre : Personas que murieron a causa de un accidente.

: Personas que 31 de octubre : Los niños que perdieron la vida.

: Los que perdieron la vida. 1 de noviembre : Día de todos los santos , fecha en la que las almas acuden a visitar a sus familiares.

: , fecha en la que las almas acuden a visitar a sus familiares. 2 de noviembre: Día de los fieles difuntos, fecha en la que se acostumbra visitar los cementerios.

¿Cuándo se debe quitar la ofrenda?

De acuerdo con la tradición, la ofrenda de Día de Muertos debe quitarse el 3 de noviembre, ya que es la fecha en la que las almas vuelven al más allá para continuar con su descanso.

¿Qué hacer con las cosas de tu altar?

El pan, la fruta y algunos alimentos pueden comerse sin ningún problema, aunque muchos consideran que no porque la esencia de los difuntos queda impregnada en ellos. Pero en temas de salud no existe impedimento alguno para hacerlo, además de que no es conveniente desperdiciar los alimentos.

En caso de que el pan se ponga duro es posible dárselo a las aves, mientras que las bebidas alcohólicas, algunas se evaporan, por lo que es recomendable tirarlas así como leche, atole o agua, ya que al estar expuesta por tanto tiempo y cerca de plantas, humor y demás partículas, es probable que se hayan contaminado.