WhatsApp te hará sentir más seguro: bloquea y oculta tus chats con la huella.

¡Tenemos una noticia increíble para aquellos con smartphones con sensor de huellas! WhatsApp está trabajando en una función revolucionaria para mejorar la privacidad y seguridad de la aplicación.

Se trata de un espacio secreto que te permitirá ocultar tus chats individuales o grupales, y solo tú tendrás acceso a ellos. ¡Por fin podrás tener chats ocultos con acceso bloqueado en WhatsApp, y solo tu huella dactilar te permitirá acceder a ellos!

¿Cuándo estará disponible la nueva función en WhatsApp?

La nueva función de WhatsApp ya está en desarrollo y se ha dejado ver en la versión beta de la aplicación; sin embargo, aún no hay una fecha exacta para que salga esta nueva herramienta. Sin embargo, cabe destacar que gracias a lo anterior, podrás ocultar tus chats y bloquear el acceso mediante el sensor de huellas. De esta manera, sólo tú podrás acceder a tus chats privados y mantenerlos a salvo de miradas indiscretas.

¿Cómo puedo activar esta nueva función de WhatsApp?

Desde la lista de conversaciones, puedes seleccionar un chat y enviarlo a la sección de “Chats Ocultos”. Esta sección está protegida por la huella dactilar que hayas guardado en el dispositivo, lo que garantiza que solo tú puedas acceder a ella. De esta manera, puedes ocultar y bloquear un chat privado para que no aparezca en la lista general y proteger aún más tu privacidad de miradas indiscretas.

Además, no recibirás notificaciones o alertas de estos chats ocultos, por lo que tendrás que entrar en la sección específica para ver si hay novedades en los chats ocultos. Cabe destacar que la otra persona en la conversación no sabrá que has ocultado el chat, ya sea individual o grupal.

