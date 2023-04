WhatsApp: ¿Cómo ver estados y leer chats sin que tus contactos se enteren?

¿Quieres saber un secreto para convertirte en el espía más cool de WhatsApp? Hoy te traemos la solución definitiva para aquellos que desean ver estados y leer chats sin ser descubiertos por sus contactos. Así es, ¡estamos hablando de la habilidad de volverse invisible dentro de la app! Sigue leyendo para descubrir los trucos y consejos que te ayudarán a desaparecer de la vista de tus amigos y familiares en esta popular aplicación de mensajería.

Si eres dueño de un iPhone, tenemos buenas noticias para ti: ¡existe una manera de leer los hilos de chats y ver los estados de WhatsApp sin que tus contactos se enteren! Esta herramienta se llama 3D Touch y utiliza la tecnología de distintos niveles de presión para brindarte una experiencia única.

Con la función “Peek”, los usuarios pueden previsualizar el contenido de ciertas aplicaciones, incluyendo WhatsApp. Y lo mejor de todo es que, gracias a esto, tus contactos nunca sabrán que has leído sus conversaciones o visto sus estados, ya que no recibirán notificaciones de ello. ¡Así que no te preocupes más por las señales de doble check azul o por ser descubierto en la aplicación de mensajería!

¿Cómo ver estados y leer chats si que tus contactos se enteren?

Si quieres evitar que tus contactos sepan que estás revisando sus conversaciones o estados, la herramienta 3D Touch en los iPhone es la solución. Para habilitarla, simplemente dirígete a la aplicación “Ajustes” y toca en “Accesibilidad”. Luego, selecciona “Tocar” y después “3D y respuesta háptica”. Aquí encontrarás la opción para activar 3D Touch. Una vez que lo hagas, podrás mantener presionado cualquier estado de WhatsApp y verlo rápidamente sin que se notifique al remitente.

Así mismo También puedes usar 3D Touch para ver la última conversación con un contacto. Cabe mencionar que esta función sólo está disponible en algunos modelos de iPhone, así que asegúrate de verificar primero si tu dispositivo es compatible. ¡Con este truco, podrás navegar por WhatsApp sin preocuparte por ser descubierto!

