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Huérfanas | Capítulo 21 | Nacidos en cunas diferentes

El amor de Aralia por Rodrigo es cada vez más evidente, aunque ella lo niega, Nana la conoce y sabe que lo quiere, aunque le pidió que lo deje por la paz.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Aralia ha hecho evidente su interés por Rodrigo, pero Nana le pidió que lo deje en paz, pues las diferencias que hay entre ellos son demasiadas. Santiago le dijo a Melina que es gay y ella se fue a ahogar sus penas. Yesmin llegó para recuperar el amor de Rodrigo y Aralia se puso celosa.

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