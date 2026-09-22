¡NOCHE DE DRAMA EN LA GRANJA VIP! Kenny queda nominada, Kevin enfrenta una tentación de $10 mil y los Granjeros toman partido
Esta noche, la tensión se vivió al máximo dentro de La Granja VIP. Revive aquí los mejores momentos de La Gala, pues hubo nominaciones, pleitos y hasta tentacioness.
Esta fue una noche increíble, pues La gala de La Granja VIP estuvo llena de tensión, lágrimas, polémica y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la competencia. Revive uno de los programas más intensos las veces que quieras.