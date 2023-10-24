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Huérfanas | Capítulo 32 | Refrescando la memoria de César

Melina está decidida, pues a pesar de que César admitió haber estado enamorado de Ana Julia, ella no piensa moverse de su casa, pero Nana no lo permitirá.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Nana quiere evitar que Melina se quede en la casa de César, pues tiene miedo de que la historia se vuelva a repetir. Rodrigo encontró información que podría servirle a Aralia para defender su legado y el de sus padres. Nana amenazó a César, pero él necesitaba que le recordara por qué le tiene tanto resentimiento.

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