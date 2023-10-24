Huérfanas | Capítulo 32 | Refrescando la memoria de César
Melina está decidida, pues a pesar de que César admitió haber estado enamorado de Ana Julia, ella no piensa moverse de su casa, pero Nana no lo permitirá.
Nana quiere evitar que Melina se quede en la casa de César, pues tiene miedo de que la historia se vuelva a repetir. Rodrigo encontró información que podría servirle a Aralia para defender su legado y el de sus padres. Nana amenazó a César, pero él necesitaba que le recordara por qué le tiene tanto resentimiento.
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