La Resolana | Programa completo del domingo 13 de septiembre de 2026 |Imitaciones de La Granja VIP

Para el domingo 13 de septiembre del 2026, el Capi Pérez en La Resolana sorprendió a todos con sus irreverentes imitaciones de algunos granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, reviviendo varias capsulas de los participantes en el Capiólogo. Además de contar con los invitados de lujo de Luis Fernando Peña, Mallezza, Karla Díaz y Diego Bernal; quienes tuvieron que enfrentarse al querido conductor en sus dinámicas con fuertes castigos para los perdedores. Si te perdiste del programa en vivo, entonces no dejes pasar la oportunidad de revivir todos los momentos que pasaron.

¿Quién logró superar al Capi en el programa de hoy? Descúbrelo