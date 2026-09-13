¿Traición y deslealtad?; Granjeros VOTAN para elegir a PEONES de La Granja VIP
Esta noche la tensión aumento en los Granjeros debido a que cada uno tuvo que dar el nombre de la persona que quería que ocupara el puesto de Peón en La Granja VIP
Durante la Primera Gala de Eliminación los Granjeros revelaron a qué Granjero les gustaría ver cómo Peón basandose en argumentos, algunos utilizaron como fundamento las habilidades de cada uno de sus compañeros para asignarle su voto para tener dicha posición durante la segunda semana del reality.