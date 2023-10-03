Huérfanas | Capítulo 17 | El mundo es un negocio

César llegó a visitar a Aralia, pero ella lo corrió, pues no confía en él después de lo que le hizo. Diego le dijo a Lourdes que Maripili no estaba interesada en invertir con ella y se lo tomó como una traición, por lo que la corrió de su vida, pero antes de irse, se encontró con Fabricio y algo pasó entre ellos.

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