Exatlón México | La primera Batalla por la Supervivencia en la semana, los hombres deberán mostrar su máximo para mantenerse

¡Inicia la Duelo por la Supervivencia! Ahora los hombres deben hacer todo lo que tengan para ganar, ya que estarán en constante riesgo de la eliminación. Además, descubre las nuevas atletas de temporadas anteriores que llegaron. Descubre qué pasó en Exatlón México Décima Temporada y quién se va al Duelo de Eliminación.