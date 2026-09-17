Exatlón México | Programa Completo del miércoles 16 de septiembre del 2026 | Octava medalla, ¿qué atleta se la llevará?
¡Inician las peleas entre atletas del mismo equipo! Revive todo lo que pasó en el programa de Exatlón México del 16 de septiembre; chisme y circuitos de impacto
¡Una batalla que nadie quiere perderse! En el inicio de Exatlón México del 16 de septiembre, revive todos los chismes que ocurrieron entre los equipos, desde momentos tristes hasta pleitos entre ellos. Además observa el fuerte pleito que ocurrió entre atletas del Equipo Rojo, una fricción que explotó después de varias semanas. Descubre quién ganó la medalla individual femenil y el Duelo por la Supervivencia.